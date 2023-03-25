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رئيسي: كبح التضخم ونمو الانتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه

رئيسي: كبح التضخم ونمو الانتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، الى اطلاق شعار "كبح التضخم ونمو الانتاج" للسنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/مارس 2023)، واكد ان هذا الشعار سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه، وكلف الوزراء المعنيين بالاقتصاد في الحكومة بتقديم خططهم المقترحة في إطار نسخة عملياتية وتنفيذية لاحتواء التضخم وازدهار الانتاج.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة الحكومية لتنسيق الاقتصاد في السنة الايرانية الجديدة، تحت موضوع بحث سبل تحقيق شعار السنة، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان "كبح التضخم ونمو الانتاج" يمثل اليوم هاجسا مهما للشعب والحكومة وقائد الثورة الاسلامية المعظم، وهو ليس برنامجا مرحليا، بل هو برنامج دائم للحكومة حتى تحقيقه.

وكلف آية الله رئيسي الوزراء المعنيين بالاقتصاد بتقديم خططهم المقترحة في إطار نسخة عملياتية وتنفيذية لاحتواء التضخم وازدهار الانتاج.

وخلال هذا الاجتماع قدم وزراء جهاد الزراعة، والصناعة والمناجم والتجارة، والاقتصاد والمالية، والطرق والتنمية الحضرية، ومحافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، تقاريرهم عن المؤشرات الاقتصادية للعام الايرانية الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2023)، وشرحوا أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.

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رئيسي: كبح التضخم ونمو الانتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه