رئيسي: كبح التضخم ونمو الانتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة الحكومية لتنسيق الاقتصاد في السنة الايرانية الجديدة، تحت موضوع بحث سبل تحقيق شعار السنة، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان "كبح التضخم ونمو الانتاج" يمثل اليوم هاجسا مهما للشعب والحكومة وقائد الثورة الاسلامية المعظم، وهو ليس برنامجا مرحليا، بل هو برنامج دائم للحكومة حتى تحقيقه.

وكلف آية الله رئيسي الوزراء المعنيين بالاقتصاد بتقديم خططهم المقترحة في إطار نسخة عملياتية وتنفيذية لاحتواء التضخم وازدهار الانتاج.

وخلال هذا الاجتماع قدم وزراء جهاد الزراعة، والصناعة والمناجم والتجارة، والاقتصاد والمالية، والطرق والتنمية الحضرية، ومحافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، تقاريرهم عن المؤشرات الاقتصادية للعام الايرانية الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2023)، وشرحوا أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.