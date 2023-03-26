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الأردن يدين إحراق القرآن في الدنمارك

الأردن يدين إحراق القرآن في الدنمارك
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقدام حشد من العنصريين على إحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة.

العالم-الاردن
وأكدت الخارجية الأردنية أن ذلك يعد عملا تحريضيا وعنصريا مرفوضا يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة في بيان أن "إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".
وأضافت أنه لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها.

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