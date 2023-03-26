مسؤول إثيوبي يعتبر سد النهضة مشروعا اجتماعيا واقتصاديا مستداما لبلاده

العالم- إفريقيا

وأكد في تصريحات لشبكة "فانا" الإثيوبية، أمس السبت، أن "المستوى العالي من الأمن المائي يحقق أقصى استفادة من المياه للبشر والنظم البيئية، ويحد من مخاطر الآثار المدمرة المرتبطة بالمياه".

وتابع أن "الهدف الأساسي لسد النهضة هو توليد الكهرباء وتدفقها إلى دول المصب".

وشدد المسؤول الإثيوبي أن سد النهضة "سيضاعف توليد الكهرباء في إثيوبيا، ويُحتمل أن يحفز النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال الزيادات في إنتاج القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى".

وأضاف أن "تصدير الطاقة يخلق تكاملا اقتصاديا سلميا، من خلال تقاسم الموارد المتبادلة، وبالتالي تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة".

وشدد على أن الغرض من سد النهضة هو "انتشال الملايين من الفقر وتوفير الكهرباء لأكثر من 60 مليون إثيوبي، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية الاقتصادية".

وأوضح موغس ميكونين أن سد النهضة "سيقلل أيضا من الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل الفيضانات المتكررة التي تلتقط 90% من الرواسب، مما يحمي قنوات الري ومعداته من الأضرار الناجمة عن الترسبات".