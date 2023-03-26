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الصحة الايرانية: 24 وفاة ضحية فيروس كورونا

الصحة الايرانية: 24 وفاة ضحية فيروس كورونا
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن إصابة 891 من المواطنين و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وخلال بيانها الصادر اليوم الأحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 585 الفا و422 إصابة، والوفيات 145 الفا و 220 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و344 الفا و 378 شخصا لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 486 الفا و149جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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