شاهد.. قوات الاحتلال الامريكي عامل عدم استقرار للعراق

والبداية مع ستيفن سايمون وآدم وينشتاين وهما باحثان امريكيان نشرا بحثاً مشتركاً في معهد كوينس الامريكي تحت عنوان "يمكنك العودة الى الوطن مرة اخرى: اقتراح انسحاب عسكري مرحلي من العراق وتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق: جاء فيه: المصالح الامريكية في العراق مستمدة من الاهتمام بالاستقرار الاقليمي، وستدفع استمرار المشورة والمساعدة والتمكين على المدى القريب، ومع ذلك ليست هنالك حاجة للحفاظ على وجود عسكري طويل الامد في البلاد، من ناحية اخرى، قد يؤدي استمرار وجود القوات الامريكية على المدى المتوسط الى تآكل الدفاع العراقي لتكوين قوة مهنية والحفاظ على الجاهزية.

واضافا، من المرجح ان يؤدي فك الارتباط العسكري عن العراق الى تقليص نفوذ الولايات المتحدة في بغداد واربيل، لا ينبغي المبالغة في وزن واشنطن لكنه حقيقي، وهو وجود القوات الامريكية يعززه.

وختما، التوصية الرئيسة هي تقليص الوجود الامريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبقدر ما يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة من خلال نزع الاولوية من منطقة الشرق الاوسط فان عدم الاستقرار في العراق يمكن ان يعيق هذه العملية.

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