الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قلم رصاص

شاهد.. قوات الاحتلال الامريكي عامل عدم استقرار للعراق

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

يسلط "قلم رصاص" الضوء على مختارات وبحوث وتحليلات ومقالات وردت في بحوث وصحف ومراكز دراسات امريكية وبريطانية تناولت الذكرى العشرين للحرب الامريكية علی العراق.

والبداية مع ستيفن سايمون وآدم وينشتاين وهما باحثان امريكيان نشرا بحثاً مشتركاً في معهد كوينس الامريكي تحت عنوان "يمكنك العودة الى الوطن مرة اخرى: اقتراح انسحاب عسكري مرحلي من العراق وتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق: جاء فيه: المصالح الامريكية في العراق مستمدة من الاهتمام بالاستقرار الاقليمي، وستدفع استمرار المشورة والمساعدة والتمكين على المدى القريب، ومع ذلك ليست هنالك حاجة للحفاظ على وجود عسكري طويل الامد في البلاد، من ناحية اخرى، قد يؤدي استمرار وجود القوات الامريكية على المدى المتوسط الى تآكل الدفاع العراقي لتكوين قوة مهنية والحفاظ على الجاهزية.

واضافا، من المرجح ان يؤدي فك الارتباط العسكري عن العراق الى تقليص نفوذ الولايات المتحدة في بغداد واربيل، لا ينبغي المبالغة في وزن واشنطن لكنه حقيقي، وهو وجود القوات الامريكية يعززه.

وختما، التوصية الرئيسة هي تقليص الوجود الامريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبقدر ما يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة من خلال نزع الاولوية من منطقة الشرق الاوسط فان عدم الاستقرار في العراق يمكن ان يعيق هذه العملية.

شاهدو المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

من يقف وراء محاولات تبييض صفحة البعث الصدامي السوداء؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، اجندة وزيرا خارجية ايران وماليزيا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-03-2023

تركيا تسلّم 26 مداناً ايرانياً لقضاء العقوبة في بلادهم

مساعد الرئيس الايراني: الحكومة سخّرت الطاقات لـ "كبح التضخم ونمو الانتاج"

هل حقق العدوان على اليمن ما كان يصبوا اليه؟ شاهد الاجابة

عرنوس يؤكد لوزراء زراعة الأردن والعراق ولبنان اهمية التكامل الزراعي العربي