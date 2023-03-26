عرنوس يؤكد لوزراء زراعة الأردن والعراق ولبنان اهمية التكامل الزراعي العربي

العالم - سوريا

ودعا المهندس عرنوس خلال لقائه اليوم وزراء الزراعة في الأردن والعراق ولبنان، خالد الحنيفات وعباس العلياوي وعباس الحاج حسن إلى العمل لإيجاد صيغ متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الاستراتيجي، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم بتمتين العلاقات البينية، وخصوصاً في المجال الزراعي والتجاري، وبما يصب في مصلحة الشعوب العربية الشقيقة.

كما شدد المهندس عرنوس على ضرورة الاستفادة من حقيقة التكامل بين الأسواق الزراعية العربية على النحو الذي يعزز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي، ولا سيما في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في كل من الأردن ولبنان والعراق وسورية في دمشق، معرباً عن الدعم الكبير الذي توليه الحكومة السورية لمخرجات هذا الاجتماع مع الحرص على وضعها موضع التنفيذ.

وأكد وزراء الزراعة في كل من الأردن والعراق ولبنان ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع، وإعداد قاعدة متينة للتعاون في القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق التكامل والاستقرار بتأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعية، إضافة إلى إيجاد مشاريع وشركات مشتركة للاستثمار الزراعي والاستفادة من التجارب في الدول الأربع لتطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وتطوير التعاون الفني والعلمي في القطاعات الزراعية والحيوانية وتحسين الإنتاج الزراعي، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير الزراعة وتنفيذ مشاريع تنموية ومواجهة التغيرات المناخية، وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومعطيات التقانات الحيوية لتطوير العمل والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والحد من استنزاف المياه المتوافرة للري واستنباط أصناف زراعية تحقق الريعية الاقتصادية، ومقاومة للظروف المناخية المختلفة.

حضر اللقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.