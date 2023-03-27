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27 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية مرة أخرى تسجل 27 عملا مقاوما في أربعة وعشرين ساعة توزعت بين عبوتين ناسفتين وثمانية عمليات اطلاق نار في مناطق متفرقة من الضفة.

العالم - خاص بالعالم

بالإضافة الى اربع حالات تصد للمستوطنين واربع عمليات القاء لزجاجات حارقة وعمليتي تحطيم لمركبات المستوطنين وسبعة مناطق مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي إحصائية تثير اليوم تخوفا لدى أجهزة الامن الإسرائيلية والتي تعمل ليل نهار على تحييد الضفة الغربية.

وكما يبدو فان الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق ان يفرض على الضفة الغربية نظريته الأمنية التي تقوم على ما يسمى جز العشب والمقصود ملاحقة قوى المقاومة الفلسطينية في المهد قبل ان تتحول الى قوى فاعلة ومؤثرة وممتدة.

وعليه فان عمليات المداهمة والاعتقال والملاحقة من الجيش الإسرائيلي للمقاومة لا تتوقف على مدار الساعة لكن النتيجة حتى الان ارتفاع حدة المقاومة واستمرارها في كافة المناطق وانتشارها .

الاحتلال الإسرائيلي فشل من جديد في جز العشب وبات عليه اليوم ان يقطع اشجارا متجذرة بادوات انتهت صلاحيتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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