لابيد: نتانياهو خطر على أمن إسرائيل

العالم - الاحتلال

واشار يائير لابيد الى انه "بإمكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "نتانياهو خطر على أمن دولة إسرائيل".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "نتنياهو أقال وزير الحرب غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".

أما وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال "من يستسلم للرفض لا يمكنه البقاء في منصبه وغالانت استسلم للضغوط".

ودعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست يولي أدلشتاين الى إجراء نقاش طارئ حول وضع المؤسسة الأمنية والعسكرية وإقالة وزير الأمن.

من جهته عدّ وزير الأمن السابق ورئيس المعسكر الحكومي بني غانتس، ما تعيشه "إسرائيل" خطراً حقيقاً، فوري وملموس، مضيفاً أنّ "نتنياهو وضع هذا المساء السياسة ونفسه فوق الأمن".

ووفقاً لمصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، فقد استدعى نتنياهو غالانت الى مكتبه، وقال له "إنّه فقد الثقة به بعد عمل ضد الحكومة وضد الائتلاف خلال تواجده في زيارة سياسية خارجية خلال نهاية الأسبوع".

وفي أعقاب إقالته، تقدّر مصادر في الليكود أنّ نتنياهو سيعين الوزير آفي ديختر في منصب وزير الأمن بدل من غالانت. ديختر أوضح اليوم أنه سيصوت مع التعديلات بالرغم من دعوته الى تأجيل التشريع الى ما بعد تاريخ ذكرى تأسيس كيان الاحتلال في آيار/ مايو . كما أنّ هناك اسم آخر يذكر في الليكود هو وزير الاقتصاد نير بركات.