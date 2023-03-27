الشيخ الخزعلي: لدينا ثقة كبيرة بنجاح حكومة السوداني ونحن معنيون ببناء دولة

العالم - العراق

وافادت "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ان الشيخ الخزعلي قال لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية، "علاقتي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تتعدى كونه جزءاً من الإطار التنسيقي"، مؤكدا ، "لدينا ثقة كبيرة بنجاح الحكومة الحالية".

وأضاف، "لا وجود لتأثير أو ضغوط على عمل الحكومة"، مبينا، أن "هناك اتفاق بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستحقاق الانتخابي".

وتابع الشيخ الخزعلي، "لم نفكر أبداً بالمطالبة في الحصول على جهاز أمني بحكومة السوداني"، مضيفا، "نحن معنيون من واقع المسؤولية ببناء الدولة وإنجاح الحكومة".

وبين انه " لا وجود إلى شيء اسمه الفرصة الأخيرة وهناك عملية سياسية قائمة على الانتخابات"، لافتا الى ان "السوداني صادق تماماً في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أنه " حالياً نشهد استقراراً أمنيا وسياسيا لم يحصل منذ العام 2003"، مؤكدا أن "هناك فرصة حقيقة تاريخية بأن يحصل تقدم اقتصاديا حال دعم الحكومة".

ومضى بالقول: "ليس لدينا أي علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا ان "التواجد القتالي العسكري الأجنبي في العراق غير قانوني".

واكد انه "لا علاقة للفصائل العراقية بقصف المقرات الأمريكية في سوريا"، مضيفا، "وصلنا إلى مرحلة تتطلب إجراء تعديلات على الدستور".

وتابع، أن "هناك مواد في الدستور لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية"، منوها بانه "من ضمن قناعتنا هو انتخاب محافظ من دون مجالس المحافظات"، مشيرا إلى ان "النظام البرلماني لا يتناسب مع الوضع الحالي".