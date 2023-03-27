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27 عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة

27 عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووقع 27 عملاً مقاوماً، منها 8 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوتين ناسفتين.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، تم إلقاء 4 زجاجات حارقة، إلى جانب 4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطن، واندلاع مواجهات في 7 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في الرام والمسجد الأقصى في القدس، وسنجل والمغير في رام الله، وفي كفر قليل ودير شرف وحوارة ومادما بنابلس، وقلقيلية وبين لحم والخليل.

وتصاعدت العمليات النوعية للمقاومة في الضفة الغربية، ففي نابلس شهدت إطلاق النار على قوات الاحتلال في حاجز حوارة ومفترق صرة، وإلقاء عبوات ناسفة في دير شرف، وتحطيم مركبة مستوطن في حوارة وإلقاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين في مادما.

وفي جنين، ألقى مقاومون عبوات ناسفة وأطلقوا النار على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة في جنين، فيما شهدت طولكرم إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس وعند بوابة “نتساني عوز” العسكرية ومستوطنة “أفني حيفتس” في طولكرم.

وفي جنوب الضفة الغربية، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق غوش عتصيون في الخليل.

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27 عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة

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