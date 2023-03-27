الصراع الفكري بين المتدينين والعلمانيين في الكيان – الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الكاتب الفلسطيني مروان عبد العال إنه من الخطأ أن ننظر الى الكيان المحتل بأنه كائن ثابت لا يتحرك بينما هناك اخطاء وصراعات فكرية ودينية داخل المجتمع الاسرائيلي منذ تأسيس هذا الكيان المحتل.

وأضاف أن اليكان المحتنل يفقد دستورا لأن الاسرائيليين لو ناقشوا الدستور لكان انفجر الكيان المحتل لانه لا يمكن أن يضعوا دستورا في ظل خلافاتهم على القومية اليهودية والدولة اليهودية والهوية التي يمكن أن تكون لهذا لكيان مشيرا الى ان هناك جملة تناقضات لا يمكن جمعها.

من جهته قال صحفي مختص بالشأن الاسرائيلي علي حيدر إن المجتمع الصهيوني تم استيراده وليس نتاج تطور طبيعي على ارض فلسطين وانه قائم على تجميع اليهود في انحاء العالم في ارض واحدة.

وأضاف ان جزءا من بدايات المشروع الصهيوني هو الجر باليهود الى ارض فلسطين على اختلاف انتمائاتهم وباعتقادهم انه في الجيل الثاني والثالث سوف يكون المجتمع الصهيوني اليهودي اكثر تجانسا.

وأكد ان الحركة الصهيونية كانت تعمل على أن يكون الجيش والتربية والاعلام جزءا من أدوات البناء الاساسية ولكن هذا المشروع فشل بالكامل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

مروان عبد العال – كاتب فلسطيني

علي حيدر – صحفي مختص بالشأن الاسرائيلي

د. إدريس هاني – كاتب ومفكر مغربي