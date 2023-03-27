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قوات 'فوستوك' الروسية تتصدى لمحاولات استطلاع أوكرانية

قوات 'فوستوك' الروسية تتصدى لمحاولات استطلاع أوكرانية
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي، إن عناصر المجموعة دمروا 3 درونات أوكرانية في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

العالم- روسيا

وأشار الضابط إلى أن قوات المجموعة تصدت كذلك لمحاولة العدو تنفيذ عملية استطلاع قتالي.

وأضاف: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة فوستوك، محاولة لإجراء استطلاع قتالي من جانب العدو للمواقع الأمامية لقواتنا. وخلال ذلك تم القضاء على أكثر من 30 عنصرا من القوميين الأوكرانيين بنيران المدفعية والأسلحة النارية الأخرى".

بالإضافة إلى ذلك، دمرت منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-300"، و"بوك"، ثلاث قذائف هيمارس صاروخية. وتمكن العسكريون الروس باستخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز "أوسا" و"ستريلا"، من إسقاط عدة درونات أوكرانية من طراز "فاليريا" و"فوريا".

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