العالم- روسيا

وأشار الضابط إلى أن قوات المجموعة تصدت كذلك لمحاولة العدو تنفيذ عملية استطلاع قتالي.

وأضاف: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة فوستوك، محاولة لإجراء استطلاع قتالي من جانب العدو للمواقع الأمامية لقواتنا. وخلال ذلك تم القضاء على أكثر من 30 عنصرا من القوميين الأوكرانيين بنيران المدفعية والأسلحة النارية الأخرى".

بالإضافة إلى ذلك، دمرت منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-300"، و"بوك"، ثلاث قذائف هيمارس صاروخية. وتمكن العسكريون الروس باستخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز "أوسا" و"ستريلا"، من إسقاط عدة درونات أوكرانية من طراز "فاليريا" و"فوريا".