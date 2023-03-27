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برلمان العراق يمرر الفقرات المتعلقة بكركوك في قانون الانتخابات

برلمان العراق يمرر الفقرات المتعلقة بكركوك في قانون الانتخابات
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي حسم ملف كركوك وتمرير الفقرات التي تخص خصوصيتها وتلّزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.

العالم - العراق

وقال الصالحي إن التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكوردية، تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البرلمان، إنه تم التصويت أن تصويت النازحين يكون قبل 48 ساعة من التصويت العام، وفيما بخصوص تصويت العراقيين في الخارج بإمكان استخدام البطاقة البيومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية

المصدر: شفق نيوز

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