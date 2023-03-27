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كوبا.. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تتجاوز 70%

كوبا.. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تتجاوز 70%
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا أمس الأحد في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان ذو الغرفة الواحدة) وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.

العالم- الأميركيتان

وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر "تويتر": "ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072، مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34% (من عدد الناخبين المسجلين)".

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث و اتسم بـ"الانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة"، مضيفا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات".

ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الجديد بـ 470 مقعدا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد، إنه نظرا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة، فإن "الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته".

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كوبا.. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تتجاوز 70%