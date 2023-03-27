معاناة المعتقلين السياسيين البحرينيين والاطفال المعتقلين

ومقررو الامم المتحدة وجهوا مراراً رسائل الى الحكومة البحرينية ذكروا فيها اعمال العنف التي ارتكبها موظفو السجون، بالاضافة الى الاهمال الطبي والتمييز الديني والتي تمثل انتهاكات للعديد من اتفاقيات حقوق الانسان.

ولا تميز الحكومة البحرينية بين المعتقلين، فهي تعامل الاطفال المعتقلين كباقي المعتقلين السياسيين.

هذا وتؤكد التحقيقات التي تجرى معهم انها تكون من دون حضور محامين ويخضعون لمجموعة قوانين التي يخضع لها البالغون.

لمحاورة هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين": من مدينة قم المقدسة، نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله الصالح، ومن العاصمة اللبنانية بيروت، رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش.

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