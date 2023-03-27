الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حديث البحرين

معاناة المعتقلين السياسيين البحرينيين والاطفال المعتقلين

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

یتعرض المعتقلون السیاسیون الى اساليب الترهيب والتعذيب بشكل ممنهج وانتقامي، فمعاناة المعتقلين تشمل غياب الرعاية الطبية ما تؤدي الى تدهور وضعهم الصحي بشكل ملحوظ، ما يجعل الافراج عنهم ضرورة ملحة.

ومقررو الامم المتحدة وجهوا مراراً رسائل الى الحكومة البحرينية ذكروا فيها اعمال العنف التي ارتكبها موظفو السجون، بالاضافة الى الاهمال الطبي والتمييز الديني والتي تمثل انتهاكات للعديد من اتفاقيات حقوق الانسان.

ولا تميز الحكومة البحرينية بين المعتقلين، فهي تعامل الاطفال المعتقلين كباقي المعتقلين السياسيين.

هذا وتؤكد التحقيقات التي تجرى معهم انها تكون من دون حضور محامين ويخضعون لمجموعة قوانين التي يخضع لها البالغون.

لمحاورة هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين": من مدينة قم المقدسة، نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله الصالح، ومن العاصمة اللبنانية بيروت، رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البحرين لا تزال على مسافة كبيرة من تطبيق المبادئ التي تروجون لها

منظمات حقوقية: سباقات فورمولا-1 في البحرين عملية تبييض رياضي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب أمريكي: القوات الأمريكية لن تغادر شمال سوريا

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار

الأراضي المحتلة.. السفارات في الخارج تنضم الى الاضربات

اليمن.. الصليب الاحمر يتولى عملية تبادل مئات الاسرى

مصر تقر اجراءات جديدة بشأن السياح الايرانيين

حديث البحرين معاناة المعتقلين السياسيين البحرينيين والاطفال المعتقلين