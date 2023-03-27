حزب الله: قرار انتخاب الرئيس لن يكون إلا قرارا لبنانيا

العالم - لبنان

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة زبقين الجنوبية، أكد الشيخ "قاووق" أن أولويتنا إيقاف الانهيار وأولوية الآخرين توظيفه واستثماره تناغما مع العقوبات الأميركية على حساب شعبهم ولقمة عيشه، مؤكدا ان "لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من المراهنات والمغامرات غير المحسوبة".

وأكد الشيخ قاووق أننا نريد رئيسا يحمل مشروع توافق، ويريدون رئيسا مشروع فتنة بين اللبنانيين، مضيفاً أن انتظار الخارج من أجل انتخاب الرئيس ليس سوى مضيعة للوقت في الزمن الصعب، مؤكداً أن قرار انتخاب الرئيس لن يكون إلاّ قرارا لبنانيا أولا وثانيا وعاشرا.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن المنطقة تدخل في مسارات وتحولات استراتيجية جديدة نتيجة التقارب مع سوريا وإيران، وعلينا أن نواكب هذا التحول لكي لا نبقى خارج المسار، معتبرا ان " مصالح لبنان تقتضي أن يكون لبنان أول المبادرين لتحسين وتطوير العلاقات مع سوريا".