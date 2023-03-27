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الاحتلال يطلق صاروخ "أنيرجا" على أحد المنازل في أريحا

الاحتلال يطلق صاروخ
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص بينهم طفل، اليوم الاثنين، واعتقل مواطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا كما اطلقت قوات الاحتلال صاروخا "أنيرجا" تجاه أحد المنازل.

العالم - فلسطين

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المخيم، بعد محاصرة الاحتلال يحاصر منزلا في المكان.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت صاروخا "أنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر بأريحا، وتمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، كما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال باتجاه مخيم عقبة جبر.

وأكدت المصادر المحلية، ان قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من المخيم بعد اعتقال وائل عويضات المقيطي والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.

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