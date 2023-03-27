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"نتنياهو" و"بن غفير" يتفقان على تجميد التعديلات القضائية

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

اتفق رئيس كيان الاحتلال الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير، اتفقا على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية يوليو المقبل.

العالم - الاحتلال

وحسب ما نقلت وكالة ارتي العربية أن نتنياهو وبن غفير اجتماعا في الكنيست واتفقا على محاولة تمرير التعديلات القضائية في شهر يوليو أي في الدورة الثانية للكنيست بعد التوافق عليها.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني.

وأضافت أن نتنياهو وبن غفير وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

وجاءت التطورات عقب مطالبة رئيس الاحتلال "يتسحاق هرتصوغ" الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكان نتنياهو أنهى صباح الاثنين مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد / الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

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"نتنياهو" و"بن غفير" يتفقان على تجميد التعديلات القضائية

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