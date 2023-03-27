حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية

العالم _ الأميرکيتان

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين إن الأسطول الـ11 الأمريكي الذي يشمل حاملة الطائرات نيمتز، سيصل إلى بوسان في اليوم التالي لتعزيز التعاون الودي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة احتفالا بالذكرى السنوية الـ70 للتحالف بين البلدين، وتعزيز الدفاع العسكري المشترك.

ويتكون الأسطول الـ11 الأمريكي من حاملة الطائرات نيمتز، ويو إس إس بانكر هيل، ومدمرة الصواريخ الموجهة سو إس إس وين ماير، والمدمرة يو إس إس ديكاتور.

وسيجري الأسطول الأمريكي اليوم تدريبات مع مدمرة الصواريخ الموجهة الكورية "سيجونغ" ومدمرة "تشوي يونغ" العظيمة في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية، كجزء من التدريبات الميدانية واسع النطاق "درع المحارب" التي انطلقت في إطار تدريبات "درع الحرية" المشتركة بين سيئول وواشنطن.

ويأتي نشر حاملة الطائرات الأمريكية لأول مرة منذ 6 أشهر عند وصول الأسطول الخامس الأمريكي الذي يشمل حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان إلى قاعدة بوسان البحرية في يوم 22 سبتمبر من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن نشر الأسطول الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية جاء كجزء من تنفيذ التزام الولايات المتحدة بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة، وبالردع الموسع الأمريكي.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل أمس حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، كان الأخير في سلسلة إطلاقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيئول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.