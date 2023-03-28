مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين بانقلاب حافلة جنوبي السعودية

العالم - السعودية

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن حادث انقلاب الباص وقع أمس الإثنين في عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير.

ونقلت المصادر بأن سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وأضافت أن الباص كان يُقل عددا من المعتمرين.

من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية موقع الحادث.

بينما قالت قناة "الإخبارية" إن معظم المصابين في حادثة عقبة شعار بعسير يعانون من حروق جراء حريق الحافلة بعد الاصطدام ويتلقون الرعاية اللازمة.