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الشيخ البغدادي: البعض يبني سياساته على سراب وقواعد مهترئة

الشيخ البغدادي: البعض يبني سياساته على سراب وقواعد مهترئة
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

رأى الشيخ حسن البغدادي عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، ان "الإنفراجات التي بدأت تلوح معالمها في المنطقة، جاءت نتيجة لمحاولة رسم تفاهمات جديدة بين الأطراف الإقليمية لإدارة الأمن الإقليمي والاقتصادي بعيداً عن التدخل الأجنبي".

العالم - لبنان

جاء ذلك خلال لقاءٍ رمضاني أقيم في قاعة العلامة الشيخ علي البغدادي في بلدة أنصار الجنوبية، حيث اضاف الشيخ البغداديـ، "ان هذا سوف يعكس مناخاً إيجابياً يمكن الاستفادة منه، مضافاً لما أنتجته الحرب الروسية- الغربية في أوكرانيا على العالم من تغيير قواعد الاشتباك، حيثُ جعلت الأميركي يتراجع حضوره ونفوذه في الشرق الأوسط، مضافاً لقوة وتماسك محور المقاومة المتصاعد حضوراً ونفوذاً، ما انعكس وهناً على الطغيان الأميركي الذي يعمل على نهب ثروات المنطقة وخيراتها، ودعمه غير المحدود للكيان الإسرائيلي المؤقت الذي يشهد تآكلاً وانهياراً سريعاً مع تصاعد حضور المقاومة على امتداد أراضي فلسطين".

وقال: "أمام هذا المشهد الذي يُعطينا الأمل بالنصر والاستقرار الأمني والاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة، لا زال بعض المسؤولين اللبنانيين يعيشون السراب في تطلعاتهم ويبنون آمالهم على قواعد مهترئة، بدل من أن يستفيدوا من هذا التراجع للأميركي وحلفائه، فلا مصلحة لهم ولا للشعب اللبناني بهذا السلوك الفاشل، فهم بذلك يُعقّدون الحلول التي تُخرج اللبنانيين من أزماتهم المعيشية والتي مدخلها الرئيسي الجلوس والتفاهم على انتخاب رئيسٍ للجمهورية، والمضحك في الموضوع أنّنا نختلف على أتفه الأشياء في الوقت الذي يئنّ المواطن تحت ضغط القضايا المعيشية وأبسط متطلّبات الحياة اليومية".

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الشيخ البغدادي: البعض يبني سياساته على سراب وقواعد مهترئة

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