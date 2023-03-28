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6 إصابات واعتقال 5 مواطنين خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس

6 إصابات واعتقال 5 مواطنين خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أصيب 6 مواطنين، واعتقل 5 آخرين، مساء الإثنين، خلال اعتداءات لقوات الاحتلال  والمستوطنين في حوارة جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 5 مواطنين أصيبوا بالضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وصلوا مركز طوارئ حوارة، فيما وصل مستشفى رفيديا إصابة واحدة ضرباً في الرأس، وجميعهم بحالة مستقرة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بينهم مواطن ونجله. كما وقامت مجموعة من المستوطنين بإحراق مركبة "ونش"، وتكسير لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي قرية عصيرة القبلية، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين الواقعة في المنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى لتضرر منزلين. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل، وحاصرت منزل المواطن محمد أحمد صالح قبل أن تعتقل نجله.

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