هذا ما قاله ولي العهد السعودي خلال اتصاله مع الرئيس الصيني

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هذا التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع الرئيس الصيني شين جين بينغ، كما أعرب عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.