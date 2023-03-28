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معبر الكرامة.. جسر الملك حسين سيعمل بنظام 24 ساعة مطلع الشهر المقبل

معبر الكرامة.. جسر الملك حسين سيعمل بنظام 24 ساعة مطلع الشهر المقبل
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

سيتم بدء العمل بنظام الـ 24 ساعة على معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) اعتبارا من تاريخ 2/4/2023 .

العالم _ الأردن

أعلنت ذلك إدارة أمن الجسور في فلسطين المحتلة موضحة انه ستكون حركة المسافرين على النحو الآتي:

- حركة المسافرين العرب (القادمين والمغادرين) على نظام 24 ساعة.

- حركة المسافرين VIP من الساعة (8:00) صباحاً ولغاية الساعة (22:00) مساء.

- حركة السيارات الخاصة والأجانب من الساعة (8:00) صباحاً ولغاية الساعة (20:00) مساء .

- حركة الشحن من الساعة (8:00) صباحا ولغاية الساعة (16:00) مساء.

وأشارت الى انه لا تغير على أوقات الدوام يومي الجمعة والسبت.

وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي، قد أغلق امس الإثنين، معبر الكرامة، والذي يعد منفذ الفلسطينيين إلى الأردن في ظل إضراب موظفي الجمارك الصهاينة ضمن سياق الاحتجاجات على قانون التعديلات القضائية، حيث تسبب الإغلاق بشل الحركة التجارية بين البلدين.

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