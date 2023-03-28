شاهد..انهيار أرضي كبير يبتلع سيارة في الكويت

العالم - الكويت

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع فيديو أظهر حجم الانهيار الهائل، وعمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة، دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية.

وظهر في المقطع المتداول تسرُب المياه بغزارة داخل الحفرة، التي أفادت حسابات إخبارية عدة بأنها قريبة من مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ "البدون".

وتوجهت فرق الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة، إضافة إلى فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء نحو موقع الهبوط الأرضي للمعاينة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط.

شهدت الكويت يوم الأحد أمطارا غزيرة أدت لغرق شوارع ومناطق عدة، وإغلاق طرق تجمعت بها مياه الأمطار التي غطت السيارات.

وذكرت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الهبوط ناتج عن أعمال حفر لإحدى الشركات، الأمر الذي تسبب معه أيضا بكسر في أحد خطوط مياه الصرف الصحي.

وكانت الكويت قد شهدت يوم الأحد أمطارًا غزيرة أدت إلى غرق شوارع ومناطق عدة، وإغلاق طرق تجمعت بها مياه الأمطار التي غطت السيارات، وتسربت إلى بعض المنازل والمجمعات.