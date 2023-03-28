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بالفيديو..سجال بين نجل مبارك وإعلامي إسرائيلي

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

وقع سجال كلامي بين علاء مبارك، إبن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على خلفية توتر الأوضاع في الكيان الإسرائيلي نتيجة الخلاف حول مشروع قانون قدمته الحكومة لإجراء تعديلات في منظومة القضاء.

العالم - مصر

أثارت تغريدة لعلاء مبارك، سجالا مع مغرد إسرائيلي، بسبب الحديث عن الأزمة الداخلية لدى الاحتلال، على خلفية التعديلات على الجهاز القضائي.


وقال علاء مبارك في تغريدة عبر تويتر، تعليقا على صور قمع المتظاهرين ضد نتنياهو، "إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء".

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ليرد إيدي كوهين المعروف بتغريداته المثيرة للجدل، بالقول: "كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه، وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة، وبعد كدة أخذ براءة بالصلاة على النبي كدة".

ورد علاء مبارك بالقول: "اللهم لا شماتة أخونا إيدي، وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم".

وكانت الاحتجاجات الداخلية لدى الاحتلال، وصلت مستوى غير مسبوق، بسبب تعنت ائتلاف نتنياهو اليميني، في طرق التعديلات القضائية، في حين واصل معارضوه البقاء في الشارع، وإغلاق المرافق الحيوية، وسط اتساع لرقعة المناهضين لنتنياهو.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد الماضي، وزير الحرب يوآف غالانت، بعد مطالبته للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.

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