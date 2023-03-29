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شاهد.. باريس تفوح منها روائح كريهة!

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

باريس التي عرفها العالم كمدينة الانوار والموضة والعطورات، باتت أشبه بمصب كبير للنفايات تفوح منها الروائح الكريهة وتتحسس العفن في كل مكان، بعد اضراب عمال النظافة منذ ايام.

العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون لم يفتوا فرصة رسم صور كاريكاتورية ساخرة من ماكرون عبر هذا المجسم الذي يجسد حاوية مهملات يطل من وسطها الرئيس الفرنسي، في تعبير يوحي باختبائه وسطها دون مبالاة بالأحداث.

تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الترفيع في سن التقاعد، حيث استفاقت باريس على اضرابات عامة في عديد القطاعات.بدأها المحتجون بغلق محطة gare de lyon أحد اهم المحطات للرحلات القريبة والبعيدة وايقاف حركة القطارات بالكامل.

ما يزيد عن 450 ألف متظاهر في شوارع باريس بحسب النقابات، قابلتهم قوات الشرطة بالهراوات والغاز للدموع، اشتباكات في كل مكان وألسنة اللهب تتطاير في الاجواء، واجهات محلات تجارية مهشمة، اصابات وايقافات، يبدو ان منسوب العنف وصل الى مستويات خطيرة قد يقض مضجع السلطة التي لم تحرك ساكنا منذ أشهر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. باريس تفوح منها روائح كريهة!

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