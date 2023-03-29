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رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد

رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي العلماء والباحثين، الى العمل على تحقيق مزيد من التقدم العلمي وتقديم حلول عملية لحل مشاكل البلاد.

العالم - ايران

وأشار السيد رئيسي، مساء أمس الثلاثاء، على مأدبة الإفطار مع مجموعة من أساتذة الجامعات، إلى المكانة العلمية التي تتمتع بها ايران في المنطقة والعالم واعتبر المجتمع العلمي وخاصة العلماء سندا لتسريع النمو العلمي في البلاد.

وفي إشارة إلى حيل الأعداء لجذب النخب في البلاد، أكد رئيس الجمهورية: يجب أن نوفر الأرضية لحضور ونشاط العلماء الإيرانيين في داخل البلاد.

ولفت الى نجاح استخدام قدرات العلماء وأساتذة الجامعات في معالجة مشاكل البلاد، وقال: في السابق، كان الناس يذهبون إلى دول أخرى لتطعيم لقاح كورونا، لكن علمائنا بانتاج 6 أنواع من اللقاحات، جعلوا البلاد بغنى عن استيرادها.

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رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد

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