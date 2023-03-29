سقوط أسطورة باريس عاصمة الحريات

العالم – إنقلاب الصورة

فمقولات كـ أن فرنسا عاصمة الحريات وعاصمة الإعلام وحرية التعبير وأن الثورة الفرنسية هي نموذج لكل الدول وكل الشعوب.. سقطت بالضربة القاضية.

القمع الذي شهدناه في العاصمة الفرنسية باريس والهمجية التي مارستها قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين أظهرت زيف كل هذه الشعارات.

مشاهد قاسية شهدناها في العاصمة الفرنسية باريس هذا ناهيك على المشاهد في المدن الأخرى.. وما خفي أعظم.

وفرنسا التي تصنف قصصا طويلة عريضة حين يكون هناك تعرض لصحافة بأي دولة بالعالم.. فرنسا نفسها ومنذ فترة طردت كذا صحافة وكذا إعلامي من وسائلها الإعلامية، ورضخت للوبي الصهيوني.

وهذه المرة فرنسا نفسها تعتدي على الصحفيين من قبل الشرطة أو قوات حفظ الأمن خلال التظاهرات بطريقة أقل ما يقال فيها أنها طريقة مشينة بكل معنى الكلمة.

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