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'بن غفير' يهاجم بايدن: 'إسرائيل' ليست نجمة في علمكم

'بن غفير' يهاجم بايدن: 'إسرائيل' ليست نجمة في علمكم
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

رد ما يسمى وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل حكومة نتنياهو مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الإصلاح القضائي".

العالم - الاحتلال

وقال بن غفير إن "إسرائيل مستقلة عن الولايات المتحدة، وإن انتقادات بايدن لم تكن مناسبة".

وأضاف: "نحن نحترم النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن عليهم أن يفهموا أن إسرائيل مستقلة وليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب، عن أمله في أن يتراجعَ نتنياهو عن التعديلات القضائية، مشيرا الى أن حكومة نتنياهو لا يمكنها مواصلة المضي في مسار التدهور الحالي.

وأضاف بايدن أن واشنطن لا تريد التدخل في السياسة الداخلية لتل ابيب، إلا أنه حذرَ من صعوبةِ الوضع فيها.

من جهته ادعى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ان الكيان لا يتخذ قراراتِه بناء على ضغوطِ الخارج، بما في ذلك أفضل الأصدقاء، وذلك في معرضِ ردِه على تصريحاتٍ للرئيس الأميركي جو بايدن.

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'بن غفير' يهاجم بايدن: 'إسرائيل' ليست نجمة في علمكم