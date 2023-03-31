الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

معاناة آلاف الفلسطينيين للوصول إلى الأقصى في رمضان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

مئات الالاف من فلسطيني الضفة وقطاع غزة يحرمون من الوصول للقدس المحتلة والصلاة بالمسجد الاقصى المبارك بفعل الاحتلال وحواجزة العسكرية وتشديده من حصارة على المدينة.

العالم - خاص بالعالم

عشرات الالاف ينتظرون ساعات طويلة عند معابر الاحتلال حتى يتمكنون من الدخول وهذا في حال سمح لهم بالدخول.

اكثر من ثلاث الاف شرطي انتشرو بالمدينة وحول المسجد الاقصى المبارك، لكن ذلك لم يمنع من تدفق المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس ومن استطاع الوصول من ابناء الضفة وقطاع غزة في مشهد تشتاق اليه القدس بكل أيامها وليس فقط بشهر رمضان المبارك.

وتعمل سلطات الاحتلال على منع الفلسطينين بشهر رمضان المبارك للصلاة بالمسجد الاقصى، لكنها تتجهز لادخال أعداد كبير من المستوطنين خلال الايام القادمة مع احتفالهم بما يعرف بعيد الفصح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حماس ترحب بتقرير المفوض الأممي حول جرائم الاستيطان

فصائل المقاومة: المقاومة المسلحة خيار إستراتيجي لدحر الاحتلال

شاهد.. سرايا القدس تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم ما جاء في الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية

بالفيديو.. معاناة آلاف الفلسطينيين للوصول إلى الأقصى في رمضان

جيش الإحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح الصحافي الأمريكي المتهم بالتجسس

مصرع 10 عمال اثر انهيار منجم للذهب في السودان

الصحة الايرانية: تسجيل 1140 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا