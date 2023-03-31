معاناة آلاف الفلسطينيين للوصول إلى الأقصى في رمضان

العالم - خاص بالعالم

عشرات الالاف ينتظرون ساعات طويلة عند معابر الاحتلال حتى يتمكنون من الدخول وهذا في حال سمح لهم بالدخول.



اكثر من ثلاث الاف شرطي انتشرو بالمدينة وحول المسجد الاقصى المبارك، لكن ذلك لم يمنع من تدفق المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس ومن استطاع الوصول من ابناء الضفة وقطاع غزة في مشهد تشتاق اليه القدس بكل أيامها وليس فقط بشهر رمضان المبارك.



وتعمل سلطات الاحتلال على منع الفلسطينين بشهر رمضان المبارك للصلاة بالمسجد الاقصى، لكنها تتجهز لادخال أعداد كبير من المستوطنين خلال الايام القادمة مع احتفالهم بما يعرف بعيد الفصح.

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