الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية

قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرارا "تاريخيا" يطالب محكمة العدل الدولية بتحديد "واجبات" الدول في مكافحة الاحتباس الحراري.

العالم - العالم

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من على منبر الجمعية العامة: "سويا، أنتم تكتبون التاريخ".

وأضاف غوتيريش: "حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار يهدف إلى الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقبل أسبوع، حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030 و2035 عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.

روابط ذات صلة

غوتيريش يدق جرس الانذار لحياة البشرية على هذا الكوكب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: العدوان دمر أكثر من ألف مسجد و 50 مقاما خلال 8 سنوات

السفير الجزائري يعود إلى باريس بعد مغادرتها إثر أزمة دبلوماسية

الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من 'التيار الشمالي'

قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية

بالفيديو.. عبد اللهيان: موسكو وطهران ستبذلان الجهود لتقريب مواقف تركيا وسورية

بانوراما: ايران وروسيا.. تعاون استراتيجي وحلول للمشاكل الاقليمية