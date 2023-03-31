ترامب يعتبر قرار الاتهام اضطهادا سياسيا وتدخلا في الانتخابات 

العالم - خاص بالعالم

ترامب ربط بطريقته الخاصة بين الاتهام والانتخابات القادمة، واصفا القرار بالاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات، محذرا الديمقراطيين بأن لعبتهم سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن. مهاجما مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، ووصفه بوصمة العار.

ترامب كرر تأكيده على مواصلة السابق الانتخابي وحملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، حتى وإن وجهت إليه اتهامات جنائية. ودعا أنصاره للاحتجاج تنديدا بمدعي عام مانهاتن.



دعوة قابلتها شرطة نيويورك باستنفار عناصرها لأي احتمال بالاضطرابات أو الفوضى، وشددت على أنها لن تتسامح مع أي عنف.



مسؤولون أمريكيون مطلعون رجحوا إعلان لائحة الاتهام رسميا خلال الأيام المقبلة. وسط انباء عن اتفاق بين الادعاء العام في نيويورك وهيئة الدفاع عن ترامب لتسليم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء القادم.

على الضفة الديمقراطية من شرخ الانقسام، كان الترحيب سيد الموقف، وأن ترامب ليس حصينا في مواجهة حكم القانون. رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، قالت إن لا أحد فوق القانون، معربة عن أملها في أن يحترم ترامب النظام سلميا.

الضفة الجمهورية بدورها وجهت انتقاداتها للاتهام الموجه لترامب، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي هاجم المدعي ألفين براغ، معتبرا أنه أساء للبلاد، في محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية، وأنه استخدم نظام العدالة كسلاح ضد الرئيس دونالد ترامب.

حاكم فلوريدا، والمنافس الجمهوري الأبرز لترامب لنيل ترشيح الحزب في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، هاجم اتهام ترامب، واصفا الأمر بأنه مناف للقيم الأميركية، وأنه لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها.

التحقيق في منهاتن ثالث ثلاثة تحقيقات يخضع لها ترامب، أولها يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في الانتخابات الماضية، بشكل غير قانوني، والآخر يتعلق في طريقة تعامله مع وثائق حكومية سرية. تهم قد تضر بمساعيه للعودة للرئاسة.

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