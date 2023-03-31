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شاهد بالفيديو.. العراق يؤكد استخدام أمريكا لليورانيوم خلال غزو العراق

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

مازالت آثار أسلحة الإبادة الجماعية التي استخدمتها القوات الأميركية والبريطانية حاضرة في العراق، إذ تسجل المحافظات العراقية، لاسيما الجنوبية منها ارتفاعا في نسب الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بين المواليد الجدد.

العالم - خاص بالعالم

بعد مرور عقدين على ذكرى انطلاق عملية غزو العراق في العام 2003، اخذت مجددا الملفات تفتح حول الانتهاكات التي ارتكبتها واشنطن وحلفاءها، صحيفة بريطانية كشفت عن استخدام بريطانيا نحو طنين ونصف من اليورانيوم المنضب، هذه الكمية تضاف الى تلك التي استخدمتا واشنطن والتي تقدر بثلاثمئة طن او ما يعادل العشرة الاف قذيفة حاملة لليورانيوم المنضب، المادة الكيماوية سيئة الصيت.

استخدام واشنطن ولندن اليورانيوم المنضب في الحربين على العراق، عام 1991، و2003 يعد حقيقة قاطعة، ومع ذلك تبدو اجراءات العراق في تدويل القضية خجولة او ربما معدومة.

مؤخرا تصاعدت دعوات نيابية تحض وزارة الخارجية العراقية على التوجه نحو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمحاكم الدولية لعرض جميع الحقائق والمعلومات ومحاسبة الجانب الاميركي لاستخدامه اسلحة ابادة جماعية ابان الحروب على العراق.

بغداد والبصرة والناصرية والعمارة والفلوجة، محافظات عراقية استخدمت فيها واشنطن قنابل اليورانيوم المنضب، وتسجل مجتمعة ارتفاعا بنسب الاصابات السرطانية وكذلك ارتفاعا بنسب التشوهات الخلقية المسجلة ما بين المواليد الجدد، اذ تؤكد التقارير العلمية سمية هذه المادة وتأثيراتها بعيدة المدى على الأجيال القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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