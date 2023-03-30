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الإحتجاجات في العواصم الاوروبية وعلاقتها بالحرب الاوكرانية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

توقع المتخصص في العلاقات الدولية د. أكرم خوري مخول استمرار الاحتجاجات المطلبية في العواصم الاوروبية حتی إرغام الدول بتغيير سياساتها.

العالم - أوروبا

وأشار د. خوري مخول في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی ان غالبية المشاركين في الاحتجاجات هم من الجيل الشبابي الذي يری المستقبل قاتم جداً وليست هناك فرص لهذه الشرائح.

وأكد وجود عدد مقلص من الشركات العالمية تتحكم بالحكومات الاوروبية موضحاً ان الانتخابات في هذه البلدان، ليست سوی غطائاً فالحكومات في هذه الدول تخضع بشكل كامل للقطاع الخاص وشركات. لذلك تخضع هذه الحكومات لبرامج الشركات وتحقيق الأرباح الكبيرة لكن ذلك يسبب فجوة مابين اجندتهم في در الارباح ومابين الكلفة.

وبيّن د. خوري مخول ان اجور الحياة وتكلفة المعيشة ارتفعت في الاونة الاخيرة لكن الاجور لم ترتفع فأصبحت هناك فجوة كبيرة بين الارباح التي تحققها هذه الشركات وبين الاجور، فالسلع ارتفعت الی 30 بالمئة لكن الاجور لم ترتفع.

وأكد ان قطاع الصحة والقطاع الجامعي والمعلمين في بريطانيا أصبحوا يحاربون من أجل الحصول علی مئات الجنيهات في السنة ولايحصلون علی ذلك بينما الحكومة البريطانية وباقي الحكومات في اوروبا تدر المليارات علی دعم اوكرانيا والشعب يری ذلك فيسأل كيف لايمكن ان يدفعوا لنا الف جنيه في السنة علی المعيشة والاجر السنوي بينما يستطيعون دعم اوكرانيا بمئات المليارات.

وشدد علی ان هذه السياسات تسبب امتعاضاً جر شعوب هذه الدول الی احتجاجات مطلبية عمت غالبية العواصم الاوروبية واعتقد ان الموضوع لن يحل الا اذا استمرت هذه الاحتجاجات واخضعت جزئياً هذه الحكومات.

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