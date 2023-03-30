شاهد.. حملة "عدم التباهي بالأكل في رمضان" على مواقع التواصل

العالم - خاص بالعالم

وشهدت شبكات التواصل في العالم العربي تفاعلا واسعا مع هذه الحملة حيث جاء في حساب "ستار لايت" : "عادات دخيلة بدأت مع مواقع التواصل زمان لا كان فيه تفاخر ولا تصوير الناس تاكل في بيتها وتطلع للصلاة".

وغردت "يسرى عواد" حول هذا الموضوع كاتبة: "لم يرزقك الله للتباهي رزقك لتشكره وتحمده مع زخم تصوير موائد الإفطار تذكر هذه الحقيقة".

علق "ناصر الفهد" حول هذا الموضوع كاتبا: "أعظم أكتشاف ممكن تكتشفه ونت صايم ان في شي أسمه جوع وان هناك الاف البشر لانجد خبز حاف يسد جوعهم رساله لهواة تصوير الموائد أتقوالله وراعو شعور اخوانكم المسلمين في اصقاع المعمورة".

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