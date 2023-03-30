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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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مصادر فلسطينية: إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين في شمال غرب أريحا
فصائل المقاومة في ذكرى يوم الأرض: المقاومة المسلحة الخيار الاستراتيجي لدحر الاحتلال الاسرائيلي
متحدث كتائب أبو علي مصطفى: نكشف لأول مرة مسؤوليتنا عن العمليتين الأخيرتين في حوارة، وسننفذ المزيد وليفعل الاحتلال ما يشاء، ونحن نتحداه
مصادر فلسطينية : مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال الصهيوني بمحيط حاجز الجلمة شمال جنين بوابل من الرصاص الكثيف
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري للجيش الصهيوني شمال جنين بالضفة المحتلة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار
اتحاد الفيفا لكرة القدم يحرم اندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما بعد رفض حاكم بالي استضافة منتخب الكيان الاسرائيلي
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-03-2023
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الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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سوریا
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الیمن
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