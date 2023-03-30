العراق:السوداني يؤكد دعم عمل المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "السوداني ترأس اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أنه "خلال الاجتماع جرى مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة".



وشهد الاجتماع أيضاً "مناقشة الالتزامات التي انطوى عليها القانون الجديد، منها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لتمكينها من إجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها"، بحسب البيان.



وأكد رئيس الوزراء: "دعم الحكومة عمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها"، مبينا أنه "سيتم توجيه جميع المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح هذه العملية الديمقراطية".





