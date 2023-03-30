الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الألماني.. الخارجون أكثر من الملتحقين

الجيش الألماني.. الخارجون أكثر من الملتحقين
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "Neue Osnabrücker Zeitung" بأن عدد الأشخاص الذين يخرجون من الجيش الألماني يتجاوز للعام الثاني على التوالي عدد الأشخاص الذين يدخلون الخدمة.

العالم _ أوروبا

وكتبت الصحيفة نقلا عن تقرير لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس: "في عام 2022 خسر الجيش الألماني عددا أكبر من الجنود مما اكتسبه، وفقا لبيانات وزارة الدفاع".

وأضافت أنه في العام الماضي تم تجديد الجيش الألماني بـ 18,8 ألف جندي، في حين غادر 19,5 ألف جندي صفوف الجيش الألماني. وذكرت أن هذه المؤشرات السلبية تم تسجيلها للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن نحو 183 ألف جندي يخدمون حاليا في الجيش الألماني، بينما حددت وزارة الدفاع في عهد سلفه بوريس بيستوريوس، كريستينا لامبرخت، هدف الوصول إلى 203 آلاف جندي.

روابط ذات صلة

ألمانيا.. سوري يصبح رئيسا لبلدية فرانكفورت

شلل في أكبر أربعة مطارات في ألمانيا بسبب"إضراب تحذيري"

أكبر إضراب في قطاع المواصلات يشل قطاع النقل في ألمانيا

قتيلان بإطلاق نار في مدينة هامبورغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام

لافروف يزور أنقرة الأسبوع المقبل بدعوة من نظيره التركي

تعيين مهدي سبحاني سفيرا لإيران في أرمينيا

نائبة رئيس مجلس الدوما تؤكد استمرار التعاون مع سوريا في المجال الصحي

بالفيديو.. فصائل العمل الوطني والاسلامي في غزة تحيي يوم الأرض

الوفاء للمقاومة تجدد ادانتها للاعتداءات صهيونية على سوريا