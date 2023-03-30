تعيين مهدي سبحاني سفيرا لإيران في أرمينيا

العالم - ايران

وسيتوجه السفير سبحاني، إلى أرمينيا كسفير جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية، ليحل محل السفير السابق عباس بدخشان ظهوري.

وأعلنت العلاقات العامة لوزارة الخارجية الايرانية في هذا الصدد: بعد انتهاء مهمة مهدي سبحاني ، سفيرا لجمهورية إيران الإسلامية لدى سوريا ، والجهود التي بذلها خلالها، سيتم ايفاده إلى يريفان كسفير لإيران لدى جمهورية أرمينيا. سبحاني يعد أحد الدبلوماسيين ذوي الخبرة.

يذكر أنه تم مؤخرا تعيين حسين أكبري سفيرا جديدا لإيران في دمشق خلفا لسبحاني. وكان أكبري سفيرا لايران في ليبيا فيما سبق.