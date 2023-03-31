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اتفاق تعاون بين تونس وايطاليا لتصدي الهجرة غير القانونية

اتفاق تعاون بين تونس وايطاليا لتصدي الهجرة غير القانونية
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيانتيدوزي قضية الهجرة غير النظامية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال التصدي لها.

العالم-تونس

و حسبما نقل موقع روسيا اليوم , اعربا الوزيران في مكالمة هاتفية بينهما، عن انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن الوزيرين اتفقا على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة.

وأشار الوزيران إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على البلدين، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل هذا الإشكال.

يذكر أن الطريق البحري من تونس إلى السواحل الإيطالية لا يزال أحد الاتجاهات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

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