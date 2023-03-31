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إحياء يوم الأرض ونضال المقاومة الفلسطينية

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت يوم الأرض الفلسطيني وخيار المقاومة للتصدي لجرائم الكيان الاسرائيلي.

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل إن الشعب الفلسطيني يقاوم منذ وعد بلفور وحتى اليوم المشروع الصهيوني الذي يوصف بانه احتلال مزدوج، الاول بالقوة العسكرية للأرض والسيطرة عليها والثاني احلالي أي أن احتلالشعب مكان شعب آخر تحت أكذوبة اسرائيلية تقول أن فلسطين أرض بلا شعب وشعب بلا أرض.

وأضاف أن هذه المقولة تقع فيها لالسياسة الاسرائيلية المتمادية باعتباره احتلال استيطاني قائم على التطهير العرقي وإن الصراع بين الفلسطينيين وبين الصهاينة يقوم على الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني. مشيرا الى الشعب الفلسطيني يمتزج في هذه الارض ويتمسك بها في مواجهة السياسة التوسعية الصهيونية منذ أن نشأ الكيان الصهيوني حتى الآن.

علي فيصل أكد ان الاحزاب المتطرفة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو تقول جهارا نهارا أنها لا تعترف بالوجود الفلسطيني على الخارطة السياسية الموجودة ولا بالحق والهوية الفلسطينية اساساً.

من جهته قال مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين مؤمن عزيز إن يوم الأرض هو يوم لتجسيد البطولة والتضحية والفداء للحفاط على الارض الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة.

وأضاف أنه من اجل الارض بذل الفلسطينيون دمائهم واعتقلوا الأسرى وخاض الشعب الفلسطيني البطولات والمعارك ضد الاحتلال ولأجل ذلك فإن يوم الارض هو يوم تاريخي في ذاكرة الشعب الفسطيني.

بدوره قال المتابع للشأن الإسرائيلي حمد الله عفانة ان يوم الأرض الذي بدأ في العام 1976 هو يوم مؤلم يأتي في ظل وجود حكومة صهيونية متطرفة تحاول التصعيد ضد الشعب الفلسطيني عبر فرض نفسها على الأرض.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

علي فيصل – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مؤمن عزيز – مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين

حمد الله عفانة – متابع للشأن الإسرائيلي

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