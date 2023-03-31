يوم الأرض... مقاومة مستمرة

العالم - مع الحدث

ما التحولات التي فرضت نفسها في الصراع مع الصهاينة؟ أي خيارات أمام الفلسطينيين لمواجهة الاستيطان المتمادي؟ وهل تهرب حكومة نتنياهو من مأوقها لتصعيد العدوان المتمادي؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش يوم الأرض الفلسطيني وخيار المقاومة للتصدي لجرائم الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي فيصل – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مؤمن عزيز – مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين

حمد الله عفانة – متابع للشأن الإسرائيلي