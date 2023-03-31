قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, قال السيد الحوثي خلال محاضرته الرمضانية ، أن من يقود هذه الجرائم والإساءات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية هو اللوبي الصهيوني، مؤكدًا أن انتماءنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب ونُستفز عندما يحارب ديننا.

وأشار السيد عبدالملك الحوثي, إلى أن قداسة المادية لدى الأعداء تقتضي من الأمة الإسلامية مواجهتهم بسلاح المقاطعة الاقتصادية قائلًا: موقف التعبئة في الوقوف ضد ذلك والمقاطعة الاقتصادية لأن الاقتصاد هو صنم الأعداء.

ولفت إلى أنه يجب علينا كمسلمين مقاطعة كل الدول التي تفتح المجال لحرق المصاحف وحماية ذلك قانونيا، موضحًا أن المقاطعة كفيلة بأن تردع الأعداء وتدفع بهم نحو الكف عن الإساءة إلى الإسلام.

وأكد على أهمية وحدة كلمة المسلمين في معاقبة الدول التي تورطت في حرق المصحف بقوله: لو توحدت كلمة المسلمين بالمقاطعة الجادة لمعاقبة الدول التي تورطت في حرق المصحف لتوقفت عن إحراقه.