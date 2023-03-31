مجلس النواب اليمني يدعو لحماية المقدسات في فلسطين

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, أشار يحيى الراعي في بيان صادر عن مجلس النواب، إلى أن المجلس وهو يتابع الاعتداءات والانتهاكات وتسارع الأحداث في الأراضي العربية المحتلة، يدين بشدة اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة للأقصى المبارك بحماية من شرطة العدو الصهيوني. واعتبر الاعتداءات خطوة تصعيدية لرفع وتيرة العنف داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن ذلك التصعيد يحمل أهدافًا خبيثة لحكومة العدو وجماعات المستوطنين، محذراً من خطورة هذه الخطوات التصعيدية تجاه المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

كما اعتبر المجلس دعوة ما تسمى منظمات المعبد اليهودية بإحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد الأقصى، خطوة عدوانية جديدة وتصعيداً خطيراً تجاه المقدسات الإسلامية.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى وباحاته خط أحمر، وعلى العرب والمسلمين حماية المقدسات ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الصهيونية المستمرة التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني بالتزامن مع شنها حملة مداهمات في الضفة الغربية، واقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية ومدينة رام الله واعتقال مواطنين فلسطينيين.

وحذر بيان المجلس، من استمرار محاولات العدو الصهيوني تغيير هوية المقدسات الإسلامية بالقدس، مؤكداً ثبات موقف الجمهورية اليمنية الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بكافة السبل الممكنة.

وطالب البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى الاضطلاع بالمسؤولية في وضع حد لتلك التجاوزات والاستفزازات الصهيونية المتكررة وتدهور الأوضاع في المنطقة وارتفاع وتيرة العنف والإرهاب الصهيوني.

وأعرب البيان عن الأسف للصمت العربي والإسلامي تجاه تلك الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرها جريمة من شأنها تشجيع العدو على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودعا مجلس النواب، برلمانات الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لإيقاف انتهاك المقدسات الإسلامية بدعوى حرية التعبير الزائفة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره الأخلاقي والإنساني في حماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية.

وأفاد البيان بأن صلف وتنمر العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة زادت وتيرته بعد تماهي المطبعين الجدد وسباقهم المحموم لكسب رضى العدو الاسرائيلي وفتح الأجواء أمام المسؤولين والتجار الصهاينة والذي يعد استفزازاً لمشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية وخذلاناً للقضية العربية المركزية "فلسطين".

