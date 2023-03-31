جمعية الهلال الأحمر الايراني تعد واحدة من افضل 5 جمعيات للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم

العالم - ايران

وقال سعيدي في تصريح له الجمعة على هامش الاجتماع مع المتطوعين الشباب وكوادر الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان (جنوب شرق ): إن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية هي واحدة من افضل الجمعيات ويمكن حتى القول إنها جمعية الهلال الأحمر الرائدة على الساحة الدولية.

واضاف مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر للشؤون الدولية والانسانية: لقد استطاعت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الايراني تفعيل كل قدراتها وإمكانياتها على الساحتين الوطنية والدولية.

وفي إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي قام بها الهلال الأحمر في زلزال خوي شمال غرب ايران وتركيا وسوريا ، قال سعيدي: أن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر تقدم العون والإغاثة على مدار الساعة في هذه المناطق المنكوبة.

ونوه إلى تقدير السلطات التركية والسورية للخدمات الإغاثية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الإيراني ، وقال: وجّه فرانشيسكو روكا ، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، رسالة شكر وتقدير حول الخدمات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني منذ الأيام الأولى للزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا.