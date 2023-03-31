استشهاد أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

العالم - ايران

وأدان بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، صمت وتقاعس المنظمات الدولية على هذه الانتهاكات الصهيونية المتكررة لسيادة ووحدة الاراضي السورية.

هذا وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، بشدة، اعتداءات الكيان الصهيوني فجر الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها. وفي تصريح له قال كنعاني: للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، وهذا الأمر شجع الكيان المذكور على الاستمرار في انتهاك سيادة ووحدة أراضي بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة وتكرار الجرائم بحق مواطني وجنود هذا البلد.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت للعدوان الإسرائيلي فوق دمشق، في ثاني هجوم من نوعه خلالَ يومين. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الإسرائيلي نفَّذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، مستهدفا موقعاً في ريف دمشق. واضاف المصدر أن الدفاعاتِ الجوية تصدت للصواريخ، وأسقطت عددا منها، مشيرا الى وقوع بعض الخسائر المادية.

يتبع ..