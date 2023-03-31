الخلافات القواتية تنفجر في بيروت: فصل كوادر واتهامات

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وفي هذا الاطار أشار مصدر قيادي حزبي بيروتي الى أن عملية فصل، لا بل تطهير، حصلت في المنسقية قبل أيام بأوامر مباشرة من قيادة القوات في معراب ( مقر جعجع)شملت اربعة كوادر أساسية كانوا قياديين بارزين في الأشرفية والصيفي والرميل في بيروت . وقد وُجهت الى المفصولين تهمة عدم الإلتزام بالاوامر الحزبية وتقاضي إكراميات من جهات متحالفة مع القوات.

في المقابل كشف أحد هذه الكوادر لصحيفة نداء الوطن اليوم الجمعة أنه هو ورفاقه مَن إتخذ القرار بالإنفصال عن منسقية بيروت للقوات اللبنانية ومعهم مئات المناصرين، وذلك بسبب الديكتاتورية وإنعدام الوفاء والديموقراطية خاصةً في معضلة رئاسة منسقية بيروت منذ عشر سنوات وحتى اليوم، وأن خسارة القوات في الأشرفية ستحسب على القيادة التي لا تزال، حتى اليوم لا تعرف الأرض جيداً في العاصمة.

القوات اللبنانية، هي منظومة عسكرية أسسها بشير الجميّل سنة 1976 لكي تكون الذراع العسكري للجبهة اللبنانية. و منذ عام 1986 استلم سمير جعجع قيادة القوات وتعد حاليا احدى الاحزاب السياسية على الساحة المسيحية.