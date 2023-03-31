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مسار 25 جويلية يرشح سعيّد لانتخابات 2024

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

قبل نحو عام على إنتهاء العهدة الانتخابية الحالية للرئيس قيس سعيد ، أعلن مسار 25 جويلية دعمه ترشيح سعيد للانتخابات الرئاسية 2024 .

العالم - خاص بالعالم

وطالب مسار 25 جويلية الرئيس بحل هيئة الانتخابات الحالية متهما رئيسها بموالاة اطراف سياسية معارضة على غرار حركة النهضة.

مسار 25 جويلية الذي أعلن انشقاقه عن حركة شباب تونس الوطني جدد مطالبته بتحوير وزاري يشمل رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

في حين اعتبر محللون ترشيحه للرئيس قيس سعيد للانتخابات الرئاسية خطوة استباقية واستثمارا في نتائج الإجراءات الأخيرة وبينها إيقاف قيادات المعارضة.

قيادات من حركة النهضة شددت على أن اي استحقاق انتخابي جديد تحت سقف ما تصفه بالانقلاب لا يمكن قبوله باي شكل من الأشكال حاليا

وضع ضبابي تعيشه تونس في ظل غياب حلول ناجعة لازماتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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