مسار 25 جويلية يرشح سعيّد لانتخابات 2024

العالم - خاص بالعالم

وطالب مسار 25 جويلية الرئيس بحل هيئة الانتخابات الحالية متهما رئيسها بموالاة اطراف سياسية معارضة على غرار حركة النهضة.

مسار 25 جويلية الذي أعلن انشقاقه عن حركة شباب تونس الوطني جدد مطالبته بتحوير وزاري يشمل رئيسة الحكومة نجلاء بودن.



في حين اعتبر محللون ترشيحه للرئيس قيس سعيد للانتخابات الرئاسية خطوة استباقية واستثمارا في نتائج الإجراءات الأخيرة وبينها إيقاف قيادات المعارضة.

قيادات من حركة النهضة شددت على أن اي استحقاق انتخابي جديد تحت سقف ما تصفه بالانقلاب لا يمكن قبوله باي شكل من الأشكال حاليا

وضع ضبابي تعيشه تونس في ظل غياب حلول ناجعة لازماتها.

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