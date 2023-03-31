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الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين ويصيب آخرين بريف حلب الغربي

الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين ويصيب آخرين بريف حلب الغربي
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصدت وحدات الجيش العاملة بريف حلب الغربي لهجوم إرهابي شنته مجموعات إرهابية تنتشر بالريف الغربي وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الدفاع في بيان على موقعها الإلكتروني أن "وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعات إرهابية على قواتنا مساء أمس على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب".

وأضاف البيان: إن وحدات الجيش أوقعت أعداداً من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين، وتمكنت من سحب جثة متزعم المجموعة الإرهابية المهاجمة في ريف إدلب.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري تصدت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة لهجوم إرهابي كبير شنه إرهابيو (جبهة النصرة) على مواقع الجيش في منطقة كفر عمة شرق الأتارب في ريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار، وقضت على أعداد كبيرة منهم وأصابت آخرين.

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